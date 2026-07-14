«Мы не просто их родили»: дети, музыка и большой дом Тимирбаевых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первой части истории Хусаина и Галины Тимирбаевых мы рассказали о том, как они познакомились в деревенском клубе, ждали друг друга после армии, начинали семейную жизнь в 90-е и прошли путь от общежитий до большой семьи с 11 детьми. Для Хусаина эта история давно стала ответом на страхи о «трудном времени»: многодетность он начинал в годы, когда поддержки почти не было, а сегодня говорит, что у больших семей появилось гораздо больше возможностей. Во второй части — о том, как устроена эта семья изнутри: дети, музыка, вера, праздники, общий труд и усилия, без которых даже самая большая родня не становится по-настоящему близкой.