«Мы не просто их родили»: дети, музыка и большой дом Тимирбаевых

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первой части истории Хусаина и Галины Тимирбаевых мы рассказали о том, как они познакомились в деревенском клубе, ждали друг друга после армии, начинали семейную жизнь в 90-е и прошли путь от общежитий до большой семьи с 11 детьми. Для Хусаина эта история давно стала ответом на страхи о «трудном времени»: многодетность он начинал в годы, когда поддержки почти не было, а сегодня говорит, что у больших семей появилось гораздо больше возможностей. Во второй части — о том, как устроена эта семья изнутри: дети, музыка, вера, праздники, общий труд и усилия, без которых даже самая большая родня не становится по-настоящему близкой.
Когда Галина перечисляет детей, разговор на несколько минут превращается в семейную летопись. Старшая дочь Юлия, ей 34 года, врач-лаборант, работает в лаборатории клиники «Бионика». У нее два высших образования, муж, двое детей и уже своя взрослая жизнь.
Второй ребенок — Иван. У него высшее образование, семья, жена и ребенок. Работает мастером в той же организации, где трудится отец.
Третья — Рамиля. Она замужем, сейчас ждет второго ребенка. Работает фельдшером-лаборантом. Четвертая — Эльмира, ей 25 лет. Она окончила колледж искусств имени Радкевича, по профессии дирижер, замужем, воспитывает двоих детей. Альбина работает на скорой помощи и недавно вышла замуж. Ренату 21 год, он слабовидящий, инвалид детства по зрению, сейчас решает вопросы с учебой.
Дальше идут младшие, но уже тоже почти взрослые. Динаре 19 лет, она учится в колледже, сессию закончила на отлично. Лилии 17 лет, она окончила десятый класс с отличием. Надия завершила восьмой класс и в этом году окончила детскую школу искусств по классу флейты: в дипломе всего одна четверка, остальные пятерки. Две младшие дочери, Рузана и Галина, учатся в одном классе, окончили пятый, занимаются в музыкальной школе по классу скрипки.
За этим перечнем легко увидеть только масштаб: 11 детей, несколько семей, внуки, учеба, работа, свадьбы, дипломы. Но у Тимирбаевых цифра быстро отступает на второй план. Важнее другое: дети не разошлись каждый в свою сторону. У них есть связь, общий язык, семейная привычка быть рядом.
Одна из главных линий этой связи — музыка. Из 11 детей десять получили или сейчас получают музыкальное образование. В семье были домра, фортепиано, хоровое отделение, баян, скрипка, флейта. Кто-то занимался серьезнее, кто-то просто прошел школу, но в какой-то момент Хусаин понял: все это не должно закончиться пыльными инструментами в углу.
«Я увидел, что дети заканчивают музыкальную школу, а потом инструменты пылятся. Я решил взять это в оборот», — говорит он.
Так появился семейный ансамбль. Хусаин сам признается, что музыкальным человеком себя не считает. Зато умеет говорить, организовывать, собирать людей и превращать разрозненные способности в общее дело.
Когда семья начала регулярно ходить в церковь, музыке нашлось естественное применение. Каждое воскресенье Тимирбаевы ездят в Дом молитвы на Павлова. Хусаин там дьякон, а дети — группа прославления. Они поют, играют, участвуют в богослужениях, выступают на встречах, куда их приглашают.
Со временем семейный ансамбль стал выходить за пределы своего круга. Тимирбаевы выступали в Красноярске, в доме инвалидов, в Крастате, в доме-интернате в Бугаче. Ездили по району, в деревни. Где звали — туда и ехали.
Один эпизод Хусаин вспоминает особенно тепло. После концерта в деревне к ним подошли пожилые женщины, которым было за 70, и сказали: «Вы нас еще на десять лет жизнью зарядили». Для него это стало подтверждением, что семейный труд может быть нужен не только самим детям.
«Я собрал детей и сказал: давайте что-то делать для общества. Давайте радовать людей, поднимать им настроение», — говорит Хусаин.
Музыка в этой семье — не украшение и не способ показать талант. Это дисциплина, общая память и форма служения. Дети учились выходить вместе, слышать друг друга, поддерживать общий ритм. А вместе с этим — понимать, что их способности могут приносить радость другим.
Та же логика работает и в семейных праздниках. Тимирбаевы собираются на Новый год. У них есть тетрадь, куда они записывают желания. Молятся за семью, благословляют детей на жизнь, а через год открывают записи и смотрят, что исполнилось.
«Многое действительно исполняется, мы радуемся. Это у нас такой семейный ритуал», — говорит Галина.
Праздники в большой семье — это всегда труд. Накрыть стол, собрать всех, договориться, приготовить, убрать, снова собрать. Хусаин говорит прямо: дни рождения обходятся дорого, требуют сил, но он все равно их проводит. Для него это не формальность, а способ удержать семью вместе.
«Для меня очень важно собирать детей», — говорит он.
Пасху Тимирбаевы тоже празднуют широко. Хусаин приглашает многодетные семьи, причем не обязательно воцерковленные. У него большой двор, он делает шашлыки, собирает людей. Через год гости сами спрашивают, не повторить ли встречу.
Дети в этих праздниках не зрители. Они помогают, убирают посуду, участвуют в подготовке, принимают гостей. Так семейность становится не словом, а навыком. Не абстрактным «надо быть дружными», а привычкой видеть, что рядом есть люди, которым нужна твоя помощь.
«Мы не просто их родили — и они стали дружными. Я много усилий к этому приложил», — говорит Хусаин.
Эта фраза — ключ ко всей второй части истории. Большая семья сама по себе не гарантирует близости. Можно иметь много братьев и сестер и почти не общаться. Можно жить рядом и быть чужими. У Тимирбаевых связь создавали годами: через музыку, праздники, молитву, общий стол, поездки, труд, гостеприимство.
Галина говорит об этом тише, но не менее точно. Когда дети были маленькими, ей было очень трудно. Она почти не высыпалась, каждую ночь кто-то просыпался. После первого ребенка она совсем не думала, что когда-нибудь станет мамой 11 детей. Тогда все казалось слишком тяжелым.
Потом они с Хусаином пришли в церковь и приняли для себя другую внутреннюю установку: сколько Бог даст, столько детей и будет. Здоровье позволяло, хотя с годами становилось сложнее. Но самая большая трудность, по словам Галины, была в ранние годы, когда дети росли и требовали постоянного внимания.
Сейчас они подросли, и Галина видит результат. Дети работают, учатся, создают семьи, помогают друг другу, собираются вместе, зовут братьев и сестер в гости, ведут общий чат, поздравляют друг друга, делятся новостями.
«Когда мы собираемся, на сердце радостно. Понимаешь, что все было не зря», — говорит она.
У этой радости есть и совсем практическое измерение. В сентябре Галина попала в больницу. Дети сразу включились. Один готовил что-то диетическое и привозил ей. Другая ехала с тренировки и тоже везла еду. Кто-то приезжал, кто-то звонил, кто-то просто был рядом.
«Они меня просто заваливали заботой», — признается Галина.
Для Хусаина такие моменты особенно важны. Он часто говорит о семье как о защите от одиночества, в том числе в старости. В его родительской семье было десять детей: шесть братьев и три сестры. Когда состарилась мама, дети старались помогать ей, иногда даже наперегонки. Теперь он видит похожие черты в своих детях.
Если нужно убрать картошку, что-то перенести, помочь по хозяйству, он может позвонить сыну, зятю, дочерям — и все быстро организуется.
«У нас целая футбольная команда», — говорит он.
Это звучит с улыбкой, но за шуткой стоит большая семейная практика. Тимирбаевы привыкли делать вместе. Не потому, что это всегда легко. Скорее наоборот: именно труд, повторенный много раз, сделал их близкими.
Сейчас Хусаин говорит, что наслаждается многодетностью. Дети приглашают родителей в гости, накрывают столы, поют, помогают, радуют своими успехами. Тот период, когда Галина не высыпалась, а Хусаин решал вопросы работы, жилья, поддержки и семейного быта, остался позади. Но он не исчез. Он превратился в опыт, который держит эту семью.
И если первая часть истории Тимирбаевых была о времени и выборе, то вторая — о внутренней работе большой семьи. Здесь все держится не на одном факте рождения 11 детей, а на том, что родители годами собирали их вокруг общего дела, общего стола, общей веры и общей музыки.