Осенью в Пермском аэропорту заработают телетрапы

— Мы находимся в переговорах с заказчиком и Минтрансом России. Сейчас решение уже на выходе, — отметил министр. — Укладывается асфальт на дорожках, строится насосная станция, монтируются освещение и ограждение. Работают пермские подрядчики, и у нас есть уверенность, что объект будет завершён.