Певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП в Бразилии

14 июня певец Оливер Три погиб в Бразилии в результате столкновения двух вертолетов. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Инцидент произошел в небе над Рио-де-Жанейро. Оливер Три за два месяца до трагедии рассказал о том, кому достанутся деньги, которые он заработал при жизни.