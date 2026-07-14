Певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП в Бразилии

В Бразилии известная певица Джессика Коста попала в смертельную аварию. Инцидент произошел ночью 11 июля на дороге недалеко от города Тимон в штате Мараньян. Об этом сообщили на портале Need To Know.
Перед этим она дала концерт в городе Терезина, после чего направлялась на следующее выступление в Кашиас.
Автомобиль артистки врезался в пикап с выключенными фарами. Его водитель смог скрыться с места происшествия. Певица и еще один человек, находившийся в ее машине, получили тяжелые травмы. Врачи не смогли их спасти, говорится в материале.
Джессика Коста начала музыкальную карьеру в 2024 году. Она выступала в клубах, ресторанах и на крупных фестивалях.
14 июня певец Оливер Три погиб в Бразилии в результате столкновения двух вертолетов. Жертвами авиакатастрофы стали шесть человек. Инцидент произошел в небе над Рио-де-Жанейро. Оливер Три за два месяца до трагедии рассказал о том, кому достанутся деньги, которые он заработал при жизни.
При этом Рикардо Прим, отец блогера Гаспара Прима, погибшего вместе с американским певцом, предположил, что на воздушное судно напали.