Исследование: Медианная зарплата курьеров в Москве составила 150 тысяч рублей

Средняя месячная зарплата в Москве по итогам марта выросла почти на 31 тысячу рублей в сравнении с этим же месяцем в 2025 году. Что происходит с доходами в столичном регионе и в каких сферах наблюдается рост, выясняла «Вечерняя Москва».