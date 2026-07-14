Исследование: Медианная зарплата курьеров в Москве составила 150 тысяч рублей

Медианная зарплата курьеров в Москве по итогам второго квартала 2026 года достигла 150 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.
— Медианная зарплата курьеров в Москве составляет 150 000 рублей. Для сравнения: специалисты с высшим образованием могут рассчитывать в среднем на 132 000 рублей, выпускники техникумов и колледжей — на 97 000 рублей, — говорится в исследовании.
По данным аналитиков, доход среднестатистического курьера сегодня на 14 процентов превышает зарплату специалиста с высшим образованием и на 55 процентов выше заработка квалифицированного работника со средним профессиональным образованием, передает ТАСС.
Средняя месячная зарплата в Москве по итогам марта выросла почти на 31 тысячу рублей в сравнении с этим же месяцем в 2025 году. Что происходит с доходами в столичном регионе и в каких сферах наблюдается рост, выясняла «Вечерняя Москва».
Российский президент Владимир Путин сообщил, что в РФ один из самых низких уровней безработицы, он составляет примерно 2,2 процента, и «это очень хороший результат».