На Дону под охрану государства взяли еще 14 памятников архитектуры

В Ростовской области расширили список объектов культурного наследия. По итогам первого полугодия 2026 года в единый государственный реестр включили 37 архитектурных памятников региона, 14 из которых недавно получили официальный статус объектов культурного наследия регионального значения:
«Памятник на могиле воинов, павших при освобождении хутора Гусева в годы Великой Отечественной войны», 1956 г., расположенный по адресу: Ростовская область, р-н Чертковский, х. Гусев, в 400 метрах на запад от земельного участка по ул. Центральная, д. 2;
«Доходный дом Г. Э. Штратмана», 1898 г., расположенный по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, 76;
«Здание портового склада Н. И. Кузьмина», 3-тья четв. XIX в., расположенный по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Береговая, 27в;
Доходный дом Б. В. Дунаянца, 1894 года постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 5/12;
«Пятиэтажный жилой дом для сотрудников завода “Теплоприбор” с магазинами в первом этаже», 1955 года постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 60;
«Жилой дом “Донбассетьстроя”, 1951 года постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 35;
«Артиллерийские дворики 661-й артбатареи Азовской военной флотилии Павло-Очаковского узла обороны», 1942 года постройки, Ростовская область, Азовский район;
«Доходный дом Т. П. Егоровой», 1914 года постройки, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 10/120;
«Жилой дом С. Е. Василенко», 1893 года постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 72/77;
«Доходный дом Ф. А. Буршиной», 1868−1894 годов постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 91/70;
«Здание товарной конторы железнодорожной станции “Ростов-Пристань” общества Юго-Восточных железных дорог», 1915−1916 годов постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 55−57;
«Административное здание армянского магистрата», конец XVIII века, г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 12;
«Доходный дом С. Н. Мнацакановой», 1913−1914 годов постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 65;
«Дом торговли», 1951 года постройки, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51.
В профильном комитете также сообщили об утверждении границ территорий для этих объектов. Теперь для каждой из них установлены строгие правила ведения деятельности, что позволит лучше сохранить исторический облик зданий.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.