В США стало популярным использование трупного жира в бьюти-сфере: кто использует «филлер для зомби»

Несмотря на растущую популярность, не обходится без осложнений. Одна из пациенток по имени Сандра, потратившая на процедуру 13 тысяч долларов, столкнулась с некрозом тканей и вынуждена была пройти повторное лечение. В компании-производителе настаивают на том, что техника введения играет ключевую роль, и отрицают случаи массового отторжения препарата.