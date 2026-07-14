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В США стало популярным использование трупного жира в бьюти-сфере: кто использует «филлер для зомби»

CNN: в США набирают популярность инъекции жира трупов.

Источник: Комсомольская правда

В США стремительно набирает популярность новый метод коррекции фигуры с использованием инъекций жира, полученного из тел умерших доноров. Препарат уже ввели более чем двум тысячам пациентов, а саму процедуру в клиниках называют «маммопластикой в обеденный перерыв». Подробностями делится CNN.

Сторонники метода отмечают, что процедура занимает меньше часа, не требует наркоза и длительного восстановления. Однако у метода есть и противники, которые окрестили его «филлером для зомби» из-за специфического происхождения материала.

По словам представителей компании-производителя, спрос на услугу резко вырос на фоне повального увлечения препаратами для похудения, когда пациенты хотят вернуть объем в проблемные зоны.

Пластический хирург из Лос-Анджелеса Луис Масиас признался, что ему приходится закупать препарат огромными партиями. При этом доктор подчеркнул, что его клиентов совершенно не смущает происхождение жира. Полный курс такого лечения обходится пациентам в десятки тысяч долларов.

Несмотря на растущую популярность, не обходится без осложнений. Одна из пациенток по имени Сандра, потратившая на процедуру 13 тысяч долларов, столкнулась с некрозом тканей и вынуждена была пройти повторное лечение. В компании-производителе настаивают на том, что техника введения играет ключевую роль, и отрицают случаи массового отторжения препарата.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, почему голодание вредит фигуре. По его словам, жесткие диеты вызывают стресс, из-за которого человек срывается и переедает. При этом сбросить вес и следить за фигурой можно гораздо проще, не изнуряя себя диетами.

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