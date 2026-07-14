Красноярцев приглашают обсудить будущее городских парков и скверов с архитекторами

Красноярцев приглашают на урбан-форумы, чтобы обсудить будущее общественных пространств, которые благоустроят в 2027 году. Прийти могут все желающие, также участвовать будут архитекторы и представители АНО «Институт города».
Встречи пройдут во всех районах города. В Железнодорожном районе 14 июля в 16:00 в молодежном центре «Доброе дело» обсудят территорию у домов № 41б и 41 В на Калинина. В Свердловском районе 15 июля в 18:00 в детском саду № 107 на Лесникова, 29 поговорят о набережной Енисея в микрорайоне «Тихие Зори». В Ленинском районе 15 июля в 17:30 в ДК «Правобережный» обсудят второй этап набережной Енисея от Крайней, 12 до Северного проезда, 16.
В Октябрьском районе 16 июля в 17:00 в администрации района по Высотной, 15 решат судьбу Ботанического бульвара. В Центральном районе в это же время в штабе общественной поддержки на Ленина, 102 обсудят сквер Крутовского на Карла Маркса, 14а. В Советском районе 16 июля в 11:00 в центре опережающей подготовки на Партизана Железняка, 13 поговорят о сквере у ледового дворца «Сокол» на Металлургов, 22б. В Кировском районе 16 июля в 15:00 в фонде развития бизнеса на Коммунальной, 26 обсудят сквер «Московский тракт».
Напомним, в голосовании за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в крае участвовали более 325 тысяч человек. Средства направят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в регионе приведут в порядок 32 объекта, в Красноярске — семь.
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