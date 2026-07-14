Красноярцев приглашают обсудить будущее городских парков и скверов с архитекторами

В Октябрьском районе 16 июля в 17:00 в администрации района по Высотной, 15 решат судьбу Ботанического бульвара. В Центральном районе в это же время в штабе общественной поддержки на Ленина, 102 обсудят сквер Крутовского на Карла Маркса, 14а. В Советском районе 16 июля в 11:00 в центре опережающей подготовки на Партизана Железняка, 13 поговорят о сквере у ледового дворца «Сокол» на Металлургов, 22б. В Кировском районе 16 июля в 15:00 в фонде развития бизнеса на Коммунальной, 26 обсудят сквер «Московский тракт».