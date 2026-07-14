Подростки расписали пешеходный переход в Советском районе Красноярска

«Они не просто рисуют, а создают объекты, которые каждый день видят тысячи жителей города. Это возможность проявить себя, получить первый профессиональный опыт и понять, что своими руками можно сделать Красноярск еще более красивым», — отметил командир Трудового отряда главы города Роман Витенко.