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Подростки расписали пешеходный переход в Советском районе Красноярска

В Красноярске художественная бригада Трудового отряда главы города завершила оформление пешеходного перехода в Светлогорском переулке. Над работой «Дорога к солнцу» трудились 10 подростков.

В Красноярске художественная бригада Трудового отряда главы города завершила оформление пешеходного перехода в Светлогорском переулке. Над работой «Дорога к солнцу» трудились 10 подростков.

С просьбой обновить переход жители Советского района обратились к главе города Сергею Верещагину на открытой встрече. По их словам, в переходе часто появлялись граффити с незаконной рекламой. Юные художники разработали эскизы, финальный вариант согласовали с районной администрацией, а затем перенесли рисунок на входную группу перехода.

«Мне всегда нравилось рисовать, поэтому хотела попасть именно в художественную бригаду. Здесь можно заниматься любимым делом, украшать город», — рассказала боец художественной бригады Советского района Глафира Горченева.

Всего этим летом в Красноярске работают четыре художественные бригады Трудового отряда, в Советском, Кировском, Ленинском и Октябрьском районах. Подростки расписывают фасады зданий, стены социальных учреждений, пешеходные переходы и другие городские объекты.

«Они не просто рисуют, а создают объекты, которые каждый день видят тысячи жителей города. Это возможность проявить себя, получить первый профессиональный опыт и понять, что своими руками можно сделать Красноярск еще более красивым», — отметил командир Трудового отряда главы города Роман Витенко.