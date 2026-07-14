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Тигрица из Хабаровского края стала новой звездой Ленинградского зоопарка

Полтора года назад истощённого тигрёнка вместе с матерью отловили в Нанайском районе. Теперь молодая хищница стала новой обитательницей Ленинградского зоопарка.

В Санкт-Петербург переехала амурская тигрица Агафья, спасённая в Хабаровском крае. Молодая хищница стала новой обитательницей Ленинградского зоопарка. Об этом сообщили Центр «Амурский тигр» и Ленинградский зоопарк.

История Агафьи началась в декабре 2024 года в окрестностях села Троицкое Нанайского района. Тогда специалисты отловили взрослую тигрицу с двумя тигрятами — самцом и самкой. Как выяснилось, хищница получила тяжёлую травму глаза и уже не могла самостоятельно добывать крупных копытных, чтобы прокормить детёнышей, которым было не больше семи месяцев.

Отлов проводили сотрудники управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и краевой Службы по охране животного мира. После реабилитации тигрят разделили: самца отправили в Казанский зооботсад, а самку — в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

Спустя полгода Агафья вновь отправилась в путь. Теперь её новым домом стал Ленинградский зоопарк, куда тигрицу перевезли в рамках программы ЕАРАЗА по сохранению популяции амурского тигра.

Сейчас Агафье два года. По словам сотрудников зоопарка, она спокойно перенесла переезд, самостоятельно вышла из транспортной клетки и сразу начала исследовать новый вольер. Зоологи называют тигрицу любознательной, игривой и очень осторожной: при посторонних она ведёт себя скромно, а наедине быстро проявляет доверие и интерес к окружающему миру.

Первые дни после переезда посетители не смогут увидеть Агафью — ей предстоит привыкнуть к новому месту, запахам и людям. После адаптации тигрицу постепенно начнут выпускать в экспозиционный вольер.