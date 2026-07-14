Тигрица из Хабаровского края стала новой звездой Ленинградского зоопарка

Сейчас Агафье два года. По словам сотрудников зоопарка, она спокойно перенесла переезд, самостоятельно вышла из транспортной клетки и сразу начала исследовать новый вольер. Зоологи называют тигрицу любознательной, игривой и очень осторожной: при посторонних она ведёт себя скромно, а наедине быстро проявляет доверие и интерес к окружающему миру.