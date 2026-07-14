Амурский краеведческий музей представил обновлённый зал

— Это позволило увеличить количество экспонатов и представить их в наиболее зрелищном виде. Помимо обновления экспозиции, музеем было приобретено оборудование и программное обеспечение для учета музейных ценностей, что повысило эффективность работы с уникальными музейными коллекциями и позволило внедрить систему обеспечения безопасности костюмов и экспонатов, — подчеркнул глава Амурского района Павел Боровлев.