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Амурский краеведческий музей представил обновлённый зал

На модернизацию выставочного пространства было выделено более 3,5 млн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Экспозиционный зал Амурского городского краеведческого музея открыли после модернизации. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», обновление удалось провести в рамках национального проекта «Семья». Объем финансирования проекта составил порядка 3,5 млн рублей.

На выделенные средства провели техническое переоснащение, установили современные экспозиционные модули с этническими орнаментами.

— Это позволило увеличить количество экспонатов и представить их в наиболее зрелищном виде. Помимо обновления экспозиции, музеем было приобретено оборудование и программное обеспечение для учета музейных ценностей, что повысило эффективность работы с уникальными музейными коллекциями и позволило внедрить систему обеспечения безопасности костюмов и экспонатов, — подчеркнул глава Амурского района Павел Боровлев.

Как рассказали в Амурском музее, в обновленном нанайском зале появилось удобное пространство для мастер-классов, а благодаря новой расстановке витрин и света, гости смогут взглянуть на экспонаты, посвященные культуре коренных народов Приамурья, по-новому. Например, рассмотреть мельчайшие детали вышивки традиционных костюмов.