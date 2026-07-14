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Ростовчанка Анастасия Гвоздецкая признана лучшим поваром региона

В Ростове прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Конкурс входит в национальный проект «Кадры» и служит важной площадкой для популяризации рабочих профессий, поддержки специалистов и формирования позитивного образа труда.

Источник: НИА Ростов

В Ростове прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». Конкурс входит в национальный проект «Кадры» и служит важной площадкой для популяризации рабочих профессий, поддержки специалистов и формирования позитивного образа труда.

Его задачи — выявить лучших профессионалов, стимулировать их развитие и повысить общественный статус рабочих специальностей.

В ходе состязания участники продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки в рамках профессионального тестирования, а затем на практике подтвердили свое мастерство.

В рамках второго этапа они приготовили три блюда — холодную закуску из рыбы, горячее блюдо и десерт. Жюри оценивало работы по комплексу критериев: вкус и качество блюд, соблюдение санитарных норм, рациональное использование сырья, оригинальность подачи и соответствие актуальным гастрономическим тенденциям.

По итогам конкурса определены призеры:

1 место — Анастасия Гвоздецкая, шеф-повар ресторана «Эдера» (Ростов-на-Дону). Она получит премию в размере 50 тысяч рублей и представит Ростовскую область на федеральном этапе в Вологде, где сможет побороться за главный приз — 1 миллион рублей.

2 место — Евгения Лысенко, повар ресторана «Крепостной вал» (Азов). Премия — 30 тысяч рублей.

3 место — Валерий Сафронов, шеф-повар ресторана «Пивная библиотека» (Ростов-на-Дону). Премия — 20 тысяч рублей.

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас подчеркнула значимость подобных мероприятий для региона: «Такие конкурсы способствуют повышению престижа профессии, открывают новые возможности для профессионального совершенствования и раскрытия творческого потенциала участников. В индустрии питания профессия повара остается крайне востребованной, а благодаря таким состязаниям она становится все более популярной и престижной среди молодежи: все больше абитуриентов выбирают профильные учебные заведения, чтобы освоить это непростое, но увлекательное дело».

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.