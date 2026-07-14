Ростовчанка Анастасия Гвоздецкая признана лучшим поваром региона

Директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Гелас подчеркнула значимость подобных мероприятий для региона: «Такие конкурсы способствуют повышению престижа профессии, открывают новые возможности для профессионального совершенствования и раскрытия творческого потенциала участников. В индустрии питания профессия повара остается крайне востребованной, а благодаря таким состязаниям она становится все более популярной и престижной среди молодежи: все больше абитуриентов выбирают профильные учебные заведения, чтобы освоить это непростое, но увлекательное дело».