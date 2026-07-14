В Калининграде ищут подрядчика для капремонта участка улицы Бассейной. На это выделили 54,1 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу на участке улицы Бассейной от проспекта Мира до Катина. Согласно документам, перед началом работ там вырубят более двухсот деревьев и спилят 90 кустарников.
Специалисты приведут в порядок проезжую часть и тротуар, а также ливневую канализацию. Победителя торгов определят 23 июля. Работы необходимо выполнить в течение 275 дней с даты заключения контракта.
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