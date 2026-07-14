Волгоградцы назвали зарплату мечты

Самые высокие зарплатные ожидания зафиксированы также у специалистов в сфере инвестиций и консалтинга (119,8 тыс. рублей) и у работников добычи сырья (100 тыс. рублей). При этом каждый третий местный житель (32%) не готов снижать свои финансовые запросы ради сохранения текущей работы или гарантированного трудоустройства на новое место.