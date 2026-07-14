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Дорожные знаки с надписями на латинице не исключат из использования в РФ

Дорожные знаки с надписями на латинице, включая STOP, P, WC, Danger и Customs, не будут исключать из использования в России. Об этом сообщили в Росстандарте.

Дорожные знаки с надписями на латинице, включая STOP, P, WC, Danger и Customs, не будут исключать из использования в России. Об этом сообщили в Росстандарте.

В ведомстве напомнили, что с 1 марта в стране действует закон о приоритете русского языка на вывесках и указателях. При этом документ не запрещает дополнительно использовать иностранные слова.

В Росстандарте отметили, что Россия является участницей Конвенции о дорожных знаках и сигналах, а также Европейского соглашения к ней, которые предусматривают применение международных стандартов дорожных обозначений.

В ведомстве подчеркнули, что вопрос об отказе от латиницы на дорожных знаках сейчас не рассматривается. Если подобная инициатива появится, ее будут обсуждать только с участием Минтранса России и МВД, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно нововведениям, вывески, реклама, указатели и другая информация для потребителей должна подаваться на русском языке. Следовательно, слова на английском языке, например sale (скидка), не должны использоваться.