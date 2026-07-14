Новая спортплощадка — в Октябрьском районе города

— Ростовчане, живущие в соседних домах, получили комфортную локацию, чтобы начинать день с зарядки или участвовать в игровых соревнованиях, — отметил глава города Александр Скрябин. — Важно отметить, что за площадкой закреплен профессиональный инструктор — он поможет составить программу тренировок, подскажет правильную технику выполнения упражнений.