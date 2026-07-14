Новая спортплощадка — в Октябрьском районе города

В Октябрьском районе города появилась благоустроенная спортплощадка для физкультурных разминок, игр в волейбол, баскетбол и занятий уличной гимнастикой. Адрес места для занятий спортом — Юфимцева 4/1 (район Студенческого парка).
— Ростовчане, живущие в соседних домах, получили комфортную локацию, чтобы начинать день с зарядки или участвовать в игровых соревнованиях, — отметил глава города Александр Скрябин. — Важно отметить, что за площадкой закреплен профессиональный инструктор — он поможет составить программу тренировок, подскажет правильную технику выполнения упражнений.
В этом году планируется довести количество муниципальных придомовых спортивных площадок до 40.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.