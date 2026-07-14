Красноярцы могут предложить свои идеи для благоустройства скверов и парков по нацпроекту

В Красноярске стартует серия городских форумов, где горожане обсудят концепции будущего благоустройства территорий — победителей народного голосования. В мэрии Красноярска напомнили, что в июне в результате народного голосования жители выбрали локации, которые преобразятся в 2027 году. Теперь проектировщики готовы выслушать и учесть пожелания красноярцев по наполнению этих пространств. На основе предложений будут выполнены эскизы будущего благоустройства и составлена проектно-сметная документация. Встречи пройдут во всех районах города: Железнодорожный район (14 июля, 16:00): ул. Красномосковская, 42 (молодежный центр «Доброе дело»). Тема: благоустройство территории у домов № 41б и 41 В по ул. Калинина. Свердловский район (15 июля, 18:00): детский сад № 107 (ул. Лесников, 29). Обсуждение набережной Енисея в мкр-не Тихие Зори (ул. Лесников, 27−41). Ленинский район (15 июля, 17:30): ДК «Правобережный» (ул. Коломенская, 25). Тема: II этап благоустройства набережной от ул. Крайняя, 12, до Северного проезда, 16. Октябрьский район (16 июля, 17:00): администрация района (ул. Высотная, 15). Тема: бульвар Ботанический. Центральный район (16 июля, 17:00): Штаб общественной поддержки (ул. Ленина, 102). Тема: сквер им. Крутовского (ул. Карла Маркса, 14а). Советский район (16 июля, 11:00): Центр опережающей профессиональной подготовки (ул. Партизана Железняка, 13). Тема: сквер возле ледового дворца «Сокол» (пр. Металлургов, 22б). Кировский район (16 июля, 15:00): Фонд развития бизнеса и социальных инициатив (ул. Коммунальная, 26). Тема: сквер Московский тракт. Работы по благоустройству общественных пространств выполнят в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».