В Таганроге объявили угрозу применения БПЛА

В Таганроге объявили угрозу применения беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
В случае обнаружения БПЛА власти просят сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования по номеру — 112. Кроме того, на территории региона продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку.
«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие», — написала глава города.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью около 20 дронов были перехвачены и уничтожены в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.
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