К тушению пожара на полигоне ТКО в Зернограде привлекли дополнительную технику

Сейчас на полигоне задействованы бульдозер, экскаватор, два самосвала и поливальная машина. Для наращивания темпов решено привлечь погрузчик и ещё один самосвал для подвоза грунта. Также организована закупка инертного материала, применяемого для пересыпки очагов пожара.