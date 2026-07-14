Опасные маневры и измененный маршрут: жители Самары пожаловались на автобусы № 47

Напомним, в 2023 году из-за постоянных жалоб работу автобуса № 47 «Юнгородок — Хлебная площадь» брали на контроль и проверяли. В 2024-м перевозчика хотели оштрафовать из-за сбоя в их работе. В 2025-м самарцы жаловались на долгое ожидание этих автобусов.