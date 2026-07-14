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Опасные маневры и измененный маршрут: жители Самары пожаловались на автобусы № 47

Самарцы снова жалуются на работу автобусов № 47.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители вновь жалуются на работу автобуса № 47. По словам пассажиров, 10 июля 2026 года водитель допустил сразу несколько нарушений. Об этом горожане сообщили «КП-Самара».

Очевидцы утверждают, что автобус не остановился на нескольких остановках, внезапно изменил маршрут, дважды пересек двойную сплошную, высадил часть пассажиров в неположенном месте и создал аварийную ситуацию.

По словам людей, подобные нарушения со стороны водителей маршрута № 47 происходят не впервые. Они просят ответственные службы обратить внимание на ситуацию.

Напомним, в 2023 году из-за постоянных жалоб работу автобуса № 47 «Юнгородок — Хлебная площадь» брали на контроль и проверяли. В 2024-м перевозчика хотели оштрафовать из-за сбоя в их работе. В 2025-м самарцы жаловались на долгое ожидание этих автобусов.