Минобразования Беларуси назвало даты школьных каникул в 2026 — 2027 учебном году

Министерство образования Беларуси назвало даты школьных каникул в 2026 — 2027 учебном году.
Учебный год у белорусских школьников начнется с 1 сентября. Завершится первая четверть 31 октября. После этого начнутся восьмидневные осенние каникулы с 1 по 8 ноября включительно.
Сроки второй четверти были установлены с 9 ноября по 24 декабря. Зимние каникулы продлятся 17 дней: с 25 декабря по 10 января 2027 года.
Третья четверть у учащихся начнется с 11 января и продлится по 20 марта, а затем начнутся весенние каникулы. Они определены в период с 21 марта по 28 марта включительно, то есть восемь дней.
Последняя четвертая четверть начнется с 29 марта по 31 мая. Для школьников с 9 по 11 классы — с 28 марта по 25 мая. Летние каникулы окажутся 92 дня: в период с 1 июня по 21 августа.
Для учащихся, которые завершают вторую ступень общего среднего образования (с 5 по 9 классы), каникулы начнутся с 12 июля и до 31 августа. Всего 81 день.
У учащихся 8 класса кадетских училищ, суворовского училища, специализированных лицеев, учеников 10 классов (но за исключением школьников специализированных по спорту классов, вечерних классов, санаторных школ, училищ олимпийского резерва) летние каникулы будут 87 дней — в период с 6 июня по 31 августа включительно.
Для учащихся первых и вторых классов, а также третьих классов для детей с особенностями психофизического развития при пятилетнем обучении в начальной школе предусматриваются дополнительные семидневные зимние каникулы. Срок установлен с 15 по 21 февраля включительно.