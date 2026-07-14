В Красноярском крае свыше 1,8 тысячи девочек получили бесплатную прививку от ВПЧ

Подведён итог первого этапа программы по бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). За время пилота бесплатную прививку полный поставили 1 895 девочек.
Второй этап вакцинации для участниц программы запланирован на начало декабря.
Пока право на получение вакцины было предоставлено детям из многодетных семей, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ВИЧ-инфекцией, девочкам с подтверждённой наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям (при наличии медицинского заключения).
В министерстве здравоохранения Красноярского края пояснили, что весь 2026 год отведён под пилотный период.
— Вакцинация против ВПЧ — важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всём мире. Наша задача — не просто провести вакцинацию, а создать чёткую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите, — отметил Алексей Коноваленко, министр здравоохранения Красноярского края.