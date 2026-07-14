В Красноярском крае свыше 1,8 тысячи девочек получили бесплатную прививку от ВПЧ

— Вакцинация против ВПЧ — важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всём мире. Наша задача — не просто провести вакцинацию, а создать чёткую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите, — отметил Алексей Коноваленко, министр здравоохранения Красноярского края.