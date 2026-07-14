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В Красноярском крае свыше 1,8 тысячи девочек получили бесплатную прививку от ВПЧ

Право на получение вакцины предоставлено детям из многодетных семей, сиротам, детям с ВИЧ-инфекцией и др.

Источник: KrasnoyarskMedia

Подведён итог первого этапа программы по бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ). За время пилота бесплатную прививку полный поставили 1 895 девочек.

Второй этап вакцинации для участниц программы запланирован на начало декабря.

Пока право на получение вакцины было предоставлено детям из многодетных семей, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ВИЧ-инфекцией, девочкам с подтверждённой наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям (при наличии медицинского заключения).

В министерстве здравоохранения Красноярского края пояснили, что весь 2026 год отведён под пилотный период.

— Вакцинация против ВПЧ — важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всём мире. Наша задача — не просто провести вакцинацию, а создать чёткую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите, — отметил Алексей Коноваленко, министр здравоохранения Красноярского края.