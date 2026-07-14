«Ленфильм» запустил пятый сезон лаборатории дебютных фильмов

Киностудия «Ленфильм» запустила очередной, уже пятый, сезон лаборатории «Ленфильм-дебют». Это бесплатная образовательная программа для молодых кинематографистов, еще не снявших полнометражный фильм. Вместе с мастерами они пройдут курс обучение я доработают свои сценарии, после чего студия поможет с поиском финансирования для съемок.