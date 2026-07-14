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172 ДТП с дикими животными произошло в Нижегородской области в 2026 году

Один человек погиб, десять получили травмы.

С начала 2026 года на дорогах Нижегородской области произошло 172 аварии с дикими животными. 10 человек получили травмы, а один погиб, рассказали в ГАИ региона.

Смертельное ДТП случилось ночью 13 июля на трассе М-7. 54-летний мотоциклист и его 43-летняя пассажирка столкнулись с кабаном. Женщина умерла на месте, водитель выжил, но был госпитализирован. О состоянии животного информации нет.

Госавтоинспекторы просят водителей сбавлять скорость на дорогах, куда иногда выходят животные (об этом предупреждают знаки). Если видите зверя на дороге, лучше остановиться и дождаться, когда он уйдет.

Если произошла авария, ни в коем случае не покидайте место ДТП, обозначьте его знаками и вызовите сотрудников ГАИ.

Напомним, в Воскресенском округе из реки достали тело мужчины.