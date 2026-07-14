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Минтранс обеспечивает грузовую логистику в Азовском море на фоне атак ВСУ

Минтранс заявил, что ведомство ведёт защиту судов в Азовском море из-за участившихся атак дронов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство транспорта РФ заявило, что предпринимает исчерпывающие меры для поддержания бесперебойной грузовой логистики в акватории Азовского моря. Это решение связано с возросшим числом атак со стороны ВСУ на суда гражданского флота в этом регионе.

В министерстве уточнили, что сейчас ведется активная работа по защите плавсредств. Судовладельцы совместно с компетентными органами отрабатывают дополнительные алгоритмы безопасности, а капитаны портов занимаются оптимизацией судоходных потоков. Основная цель этих действий — сократить время обработки транспорта и сделать график движения более рациональным.

В Минтрансе подчеркнули, что контроль над ситуацией не ослабевает, а все принимаемые решения направлены на сохранение стабильности перевозок. Ведомство продолжает мониторить обстановку в Азовском море, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что все вопросы, касающиеся передвижения судов в этом районе, находятся в ведении Министерства транспорта.

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