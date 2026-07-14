Минтранс обеспечивает грузовую логистику в Азовском море на фоне атак ВСУ

В министерстве уточнили, что сейчас ведется активная работа по защите плавсредств. Судовладельцы совместно с компетентными органами отрабатывают дополнительные алгоритмы безопасности, а капитаны портов занимаются оптимизацией судоходных потоков. Основная цель этих действий — сократить время обработки транспорта и сделать график движения более рациональным.