Минтранс обеспечивает грузовую логистику в Азовском море на фоне атак ВСУ

Министерство транспорта РФ заявило, что предпринимает исчерпывающие меры для поддержания бесперебойной грузовой логистики в акватории Азовского моря. Это решение связано с возросшим числом атак со стороны ВСУ на суда гражданского флота в этом регионе.
В министерстве уточнили, что сейчас ведется активная работа по защите плавсредств. Судовладельцы совместно с компетентными органами отрабатывают дополнительные алгоритмы безопасности, а капитаны портов занимаются оптимизацией судоходных потоков. Основная цель этих действий — сократить время обработки транспорта и сделать график движения более рациональным.
В Минтрансе подчеркнули, что контроль над ситуацией не ослабевает, а все принимаемые решения направлены на сохранение стабильности перевозок. Ведомство продолжает мониторить обстановку в Азовском море, чтобы оперативно реагировать на любые изменения.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что все вопросы, касающиеся передвижения судов в этом районе, находятся в ведении Министерства транспорта.