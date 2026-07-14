«Нецивилизованно и недемократично»: президент Бразилии обвинил Трампа в пиратстве

Лула да Силва заявил, что Вашингтон, исторически боровшийся с морским разбоем, не должен сам превращаться в «пиратское государство». Он назвал проект Трампа «недемократичным и нецивилизованным», отметив, что «ненормально пользоваться трагедией, чтобы зарабатывать деньги» за чужой счет.