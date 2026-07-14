«Нецивилизованно и недемократично»: президент Бразилии обвинил Трампа в пиратстве

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва жестко раскритиковал инициативу главы США Дональда Трампа по установлению контроля над Ормузским проливом. Намерение Белого дома ввести 20-процентную пошлину за транзит судов бразильский лидер охарактеризовал как «пиратство».
Таким образом Лула да Силва отреагировал на недавние интервью и публикации Трампа в соцсетях, где тот предложил назначить США «стражем» стратегического пролива и взимать 20% надбавку за безопасность морских грузов.
«В прежние времена это называлось пиратством», — подчеркнул бразильский лидер во время визита в Технологический институт Мауа в штате Сан-Паулу.
Лула да Силва заявил, что Вашингтон, исторически боровшийся с морским разбоем, не должен сам превращаться в «пиратское государство». Он назвал проект Трампа «недемократичным и нецивилизованным», отметив, что «ненормально пользоваться трагедией, чтобы зарабатывать деньги» за чужой счет.
Бразильский лидер также обратил внимание на тяжелые экономические последствия американского вмешательства для развивающихся стран. По его словам, геополитическая напряженность бьет по карманам простых граждан, разгоняя инфляцию по всему миру.
«Цена войны в итоге доходит до наших бобов, риса и помидоров», — заключил Лула да Силва, призвав к соблюдению международного права в сфере судоходства.
Напомним, Трамп заявил о блокаде Ормузского пролива для судов с иранскими грузами, разрешив проход другим странам. Глава Белого дома заявил, что США будут называться «Хранителем Ормузского пролива». Однако Тегеран сообщил, что пролив остается под его контролем.