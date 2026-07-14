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Мотофест в Камышине отменили из-за проблем с топливом

В текущих условиях организовать масштабное мероприятие просто невозможно, поясняют организаторы.

Источник: кадр из видео

Организаторы мотофестиваля «Пекло-2026», который должен был состояться 17—18 июля в Камышине, объявили об отмене события.

Уточняется, что причиной стали сложности с поставками топлива и значительным ростом цен на него.

«В текущих условиях организовать масштабное мероприятие просто невозможно», — поясняют организаторы, подтверждая: они не прощаются, а только берут паузу. И обязательно проведут мотофест как только стабилизируется ситуация, надеясь встретиться с поклонниками уже следующим летом.

Судя по видеоотчету с события 2025 года, мероприятие было действительно масштабным и привлекло участников из разных регионов страны.

Фестиваль включал в себя не только соревнования, но и развлекательную часть как для взрослых, так и для детей, а также выступление популярных групп. В 2026-м он должен был пройти в третий раз.

Камышане разочарованы, но с пониманием отнеслись к отмене и поддержали организаторов фестиваля.

Ранее поклонники другого вида отдыха рассказали, кто попадается на крючки волгоградцев в июле, а один из рыбаков раскрыл секрет — на какую наживку можно поймать огромного сома.