Мотофест в Камышине отменили из-за проблем с топливом

Организаторы мотофестиваля «Пекло-2026», который должен был состояться
Уточняется, что причиной стали сложности с поставками топлива и значительным ростом цен на него.
«В текущих условиях организовать масштабное мероприятие просто невозможно», — поясняют организаторы, подтверждая: они не прощаются, а только берут паузу. И обязательно проведут мотофест как только стабилизируется ситуация, надеясь встретиться с поклонниками уже следующим летом.
Судя по видеоотчету с события 2025 года, мероприятие было действительно масштабным и привлекло участников из разных регионов страны.
Фестиваль включал в себя не только соревнования, но и развлекательную часть как для взрослых, так и для детей, а также выступление популярных групп. В 2026-м он должен был пройти в третий раз.
Камышане разочарованы, но с пониманием отнеслись к отмене и поддержали организаторов фестиваля.
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