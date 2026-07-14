В Красноярском крае от ВПЧ привили почти две тысячи девочек

В Красноярском крае завершился первый этап программы бесплатной вакцинации против вируса папилломы человека. Прививку поставили 1895 девочкам, сообщили в Минздраве.
Напомним, 2026 год запланирован как пилотный — период необходим для отработки организационных механизмов, выстраивания маршрутизации пациентов и оценки востребованности услуги.
На текущем этапе реализации проекта право на бесплатную прививку получили девочки в возрасте 12 лет из многодетных семей, а также сироты и оставшиеся без попечения родителей, с ВИЧ-инфекцией и наследственной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям.
Вакцина от ВПЧ двухкомпонентная, требует двух инъекций для завершения полного курса. Второй этап для 1895 юных жительниц края, ставших участницами программы, запланирован на начало декабря этого года.
«Вакцинация против ВПЧ — важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всем мире. Наша задача — не просто провести вакцинацию, а создать четкую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите. Мы внимательно анализируем ход пилотного этапа, чтобы сделать процесс максимально доступным и комфортным для семей края», — рассказал министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
Напомним, программа реализуется по решению губернатора Михаила Котюкова при поддержке краевого парламента и финансируется за счет бюджета региона.