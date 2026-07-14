В Красноярском крае от ВПЧ привили почти две тысячи девочек

«Вакцинация против ВПЧ — важнейший шаг в профилактике онкологических заболеваний, доказавший эффективность во всем мире. Наша задача — не просто провести вакцинацию, а создать четкую систему, которая позволит в будущем охватить всех детей, нуждающихся в такой защите. Мы внимательно анализируем ход пилотного этапа, чтобы сделать процесс максимально доступным и комфортным для семей края», — рассказал министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.