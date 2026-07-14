В забайкальском этно-археопарке установят скульптуру мамонтенка

Скульптуру мамонтенка в натуральную величину установят в этно-археопарке «Сухотино» в Забайкальском крае в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Высота мамонтенка в холке будет 3,5 метра, а длина от хобота до хвоста — около 6 метров. Уже готов каркас скульптуры, выполнена планировка территории и построена подпорная стенка. Сам мамонт будет выполнен из арт-бетона. Рядом появятся благоустроенная территория и скальный массив в композиции.
«Мы хотим создать арт-объект, который станет точкой притяжения для горожан. Чтобы фотографии с ним были узнаваемыми и сразу было понятно, что они сделаны на Сухотино, в Забайкальском крае. Мы устанавливаем не только мамонта — это будет целая входная группа в этно-археопарк “Сухотино”. Напротив мамонта будет размещен скальный массив», — отметила министр науки и профессионального образования Забайкальского края Наталья Викулова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.