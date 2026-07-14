В забайкальском этно-археопарке установят скульптуру мамонтенка

«Мы хотим создать арт-объект, который станет точкой притяжения для горожан. Чтобы фотографии с ним были узнаваемыми и сразу было понятно, что они сделаны на Сухотино, в Забайкальском крае. Мы устанавливаем не только мамонта — это будет целая входная группа в этно-археопарк “Сухотино”. Напротив мамонта будет размещен скальный массив», — отметила министр науки и профессионального образования Забайкальского края Наталья Викулова.