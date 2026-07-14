Концерты репера Oxxxymiron*отменяют в Европе из-за обвинений в педофилии

Точная причина отмены выступлений не называется. Но зрителям, которые купили билеты, приходят письма, где указано, что отмена выступления — это якобы совместное решение репера и продюссера. При этом не указывается даты, когда мероприятия могут состояться. Нужно сказать, что это происходит на фоне слухов о педофилии репера. Концерт в Ирландии отменяют с мая этого года, мероприятие все время переносится, но нет гарантии, что репер выступит.