Концерты репера Oxxxymiron*отменяют в Европе из-за обвинений в педофилии

Концерты Oxxxymiron*(Мирон Федоров* — прим. ред.) отменены в Великобритании, Ирландии, Дании и Швеции. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Точная причина отмены выступлений не называется. Но зрителям, которые купили билеты, приходят письма, где указано, что отмена выступления — это якобы совместное решение репера и продюссера. При этом не указывается даты, когда мероприятия могут состояться. Нужно сказать, что это происходит на фоне слухов о педофилии репера. Концерт в Ирландии отменяют с мая этого года, мероприятие все время переносится, но нет гарантии, что репер выступит.
Недавно стало известно, что некоторые европейцы жалуются на репера. В частности, в Париже активистки выходили на пикет к концертной площадке с плакатами и требовали запретить концерт артиста из-за его якобы причастности к растлению малолетних. Федорова* ранее обвинили в растлении девочек-подростков. Одна из них заявила о сексуальных отношениях без согласия в 16 лет, артист отвергает обвинения.
Ранее KP.RU сообщил, что в России реперу Oxxxymiron* назначена мера пресечения в виде 320 часов обязательных работ. Отмечается, что музыкант не выполняет обязанности иноагента.
* — физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ.