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Руслан Пименов стал спортивным директором воронежского «Факела»

Спортивным директором воронежского футбольного клуба (ФК) «Факел» стал бывший нападающий сборной России Руслан Пименов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Источник: Коммерсантъ

Спортивным директором воронежского футбольного клуба (ФК) «Факел» стал бывший нападающий сборной России Руслан Пименов. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Руслан Пименов родился 25 ноября 1981 года. Выступал за московский «Локомотив» (1999—2004, 2005), французский «Мец» (2005, 2006), владикавказскую «Аланию» (2005). С 2007 по 2009 год — игрок московского «Динамо». После завершения игровой карьеры перешел на административную работу: с сентября 2024 года исполнял обязанности заместителя директора по спортивной работе ФК «Орел». В феврале 2025 года занял пост заместителя генерального директора самарских «Крыльев Советов», а в июне того же года покинул команду.

15 июня генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе объявил о своем уходе по семейным и личным обстоятельствам. Он возглавлял ФК с 2019 года. Следом за господином Асхабадзе свои посты покинули спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

В июне стало известно, что на должность генерального директора «Факела» назначили бывшего председателя совета директоров ФК «Пари Нижний Новгород» Дмитрия Кондратова. На прошлой неделе в пресс-службе ФК сообщили об укомплектовании скаутского отдела.

Итогом выступления «Факела» в Первой лиге сезона 2025/2026 стало второе место — команда уступила лишь московской «Родине». Результат позволил воронежцам выйти в Премьер-лигу спустя один сезон после вылета.