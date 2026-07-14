Руслан Пименов стал спортивным директором воронежского «Факела»

Руслан Пименов родился 25 ноября 1981 года. Выступал за московский «Локомотив» (1999—2004, 2005), французский «Мец» (2005, 2006), владикавказскую «Аланию» (2005). С 2007 по 2009 год — игрок московского «Динамо». После завершения игровой карьеры перешел на административную работу: с сентября 2024 года исполнял обязанности заместителя директора по спортивной работе ФК «Орел». В феврале 2025 года занял пост заместителя генерального директора самарских «Крыльев Советов», а в июне того же года покинул команду.