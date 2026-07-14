Главный трофей Суперкубка побывал в Нижнем Новгороде

Главный трофей OLIMPBET Суперкубка России по футболу побывал в Нижнем Новгороде. Кубок в качестве туриста посетил знакомые места города.
Трофей Суперкубка побывал в Нижегородском кремле, Нижневолжской набережной, Большой Покровской, на Чкаловской лестнице и Стрелке, в парке 800-летия на набережной Федоровского и мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ*.
Теперь кубок прибудет в город в сопровождении легенд российского футбола — бывших игроков сборной России и команд-участниц Суперкубка Алексея Игонина и Дениса Глушакова. 16 июля трофей и амбассадоры Российского футбольного союза посетят Семёнов, где побывают на знаменитом предприятии «Хохломская роспись».17 июля состоятся встречи с болельщиками, фото- и автограф-сессии в парке 800-летия Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы и на других городских площадках. К мероприятиям присоединятся известные игроки «Спартака» и «Зенита» — Ари, Юрий Жирков и Роман Широков.
В день матча легенды футбола станут центральными участниками фестиваля болельщиков, который РФС организует на площади у «Совкомбанк Арены». Гостей ждут автограф- и фотосессии, возможность сыграть со звёздами в футбол, участие в конкурсах и розыгрышах.
Напомним, матч OLIMPBET Суперкубка России по футболу между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» состоится 18 июля на «Совкомбанк Арене».
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