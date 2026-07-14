Главный трофей Суперкубка побывал в Нижнем Новгороде

Теперь кубок прибудет в город в сопровождении легенд российского футбола — бывших игроков сборной России и команд-участниц Суперкубка Алексея Игонина и Дениса Глушакова. 16 июля трофей и амбассадоры Российского футбольного союза посетят Семёнов, где побывают на знаменитом предприятии «Хохломская роспись».17 июля состоятся встречи с болельщиками, фото- и автограф-сессии в парке 800-летия Нижнего Новгорода, у Чкаловской лестницы и на других городских площадках. К мероприятиям присоединятся известные игроки «Спартака» и «Зенита» — Ари, Юрий Жирков и Роман Широков.