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Ракетный удар угрожает Воронежу и области утром 14 июля

Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами.

Источник: Аргументы и факты

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области в 9:26 вторника, 14 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.

В регионе работают системы оповещения.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — обратился к воронежцам губернатор.

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