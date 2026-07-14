Ракетный удар угрожает Воронежу и области утром 14 июля

Ракетная опасность объявлена в Воронежской области в 9:26 вторника, 14 июля, сообщил губернатор Александр Гусев.
В регионе работают системы оповещения.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — обратился к воронежцам губернатор.
Узнать больше по теме
Воронеж: город воинской славы и столица Черноземья
Воронеж — один из крупнейших городов Центральной России, который занимает особое место в российской истории. Благодаря выгодному расположению на юге европейской части страны Воронеж остается важным транспортным узлом и центром Черноземья: собрали о нем главное.Читать дальше