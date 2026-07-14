Крупнейший вуз Приморья выпустил первых специалистов по управлению дронами

Первый поток программы профессионального обучения «Управление и обслуживание беспилотных авиационных систем» завершился в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Он проходил в соответствии с целями национального проекта «Беспилотные авиационные системы», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
Программа была построена так, чтобы слушатели изучили многие направления — от теории полета и юридических аспектов до практической работы с дронами. Ребята узнали об устройстве беспилотников, их сборке, настройке и ремонте, а также освоили предполетную подготовку и технику безопасности. Большая часть времени была отведена на отработку навыков пилотирования. Отдельные модули посвящены планированию автономных миссий, съемке местности, картографии и обработке полученных данных.
«Мы завершили первый поток программы и гордимся тем, что ребята уже во время обучения применяли полученные навыки в реальной жизни в зависимости от поставленных задач: мониторинга территорий, спортивного ориентирования и научной деятельности. Теория без практических занятий — не про нас! Наши слушатели становятся востребованными специалистами еще на этапе обучения», — отметил проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.