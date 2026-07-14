Крупнейший вуз Приморья выпустил первых специалистов по управлению дронами

«Мы завершили первый поток программы и гордимся тем, что ребята уже во время обучения применяли полученные навыки в реальной жизни в зависимости от поставленных задач: мониторинга территорий, спортивного ориентирования и научной деятельности. Теория без практических занятий — не про нас! Наши слушатели становятся востребованными специалистами еще на этапе обучения», — отметил проректор по дополнительному образованию ДВФУ Михаил Кривопал.