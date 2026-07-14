NYT: Экс-президент Ирана Ахмадинежад является тайным агентом «Моссада»

Уточняется, что разведка хотела использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны.
— Усилия завершились в конце февраля этого года — в первые дни американо-израильской войны с Ираном — дерзкой операцией по переселению бывшего лидера, который жил под строгим наблюдением в Тегеране. План провалился, — говорится в материале.
По данным журналистов, сейчас экс-президент находится под домашним арестом КСИР после того, как спецслужбы Ирана узнали о его связи с Израилем, из-за чего Ахмадинежад практически перестал появляться на публике.
До этого сообщалось, что Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. При этом израильский спецназ действовал из нескольких мест на юге Азербайджана, в 100 километрах от иранского Тебриза.
Генерал-майора Романа Гофмана назначили руководителем разведывательной службы «Моссад». После этого профильные эксперты в Израиле раскритиковали назначение русскоязычного генерал-майора директором «Моссада».