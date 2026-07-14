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NYT: Экс-президент Ирана Ахмадинежад является тайным агентом «Моссада»

Внешняя разведка Израиля «Моссад» несколько лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и Иранской Республике.

Внешняя разведка Израиля «Моссад» несколько лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники в Соединенных Штатах и Иранской Республике.

Уточняется, что разведка хотела использовать его для свержения действующей власти в Тегеране и назначения новым лидером страны.

— Усилия завершились в конце февраля этого года — в первые дни американо-израильской войны с Ираном — дерзкой операцией по переселению бывшего лидера, который жил под строгим наблюдением в Тегеране. План провалился, — говорится в материале.

По данным журналистов, сейчас экс-президент находится под домашним арестом КСИР после того, как спецслужбы Ирана узнали о его связи с Израилем, из-за чего Ахмадинежад практически перестал появляться на публике.

До этого сообщалось, что Израиль тайно развернул элитные военные и разведывательные подразделения в Азербайджане во время войны с Ираном. При этом израильский спецназ действовал из нескольких мест на юге Азербайджана, в 100 километрах от иранского Тебриза.

Генерал-майора Романа Гофмана назначили руководителем разведывательной службы «Моссад». После этого профильные эксперты в Израиле раскритиковали назначение русскоязычного генерал-майора директором «Моссада».

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