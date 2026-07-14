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Киев затянуло дымом после ночных взрывов

Киев окутало густым дымом после ночных взрывов: на складах в двух локациях произошел сильный пожар. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в нескольких местных СМИ.

Киев окутало густым дымом после ночных взрывов: на складах в двух локациях произошел сильный пожар. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в нескольких местных СМИ.

По данным главы города Виталия Кличко, на данный момент сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия возгорания. В некоторых изданиях также публикуют кадры дыма в небе, передает ТАСС.

В Минобороны России заявили, что ночью российские войска нанесли групповые удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В результате поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА.

Кроме того, 6 июля в городе Вишневое Киевской области открыли пункты эвакуации после серии взрывов. Власти предупредили жителей об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов и призвали не выходить на улицу.

В тот день ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Операция стала ответом на атаки, которые украинские войска совершали по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

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