Киев затянуло дымом после ночных взрывов

Киев окутало густым дымом после ночных взрывов: на складах в двух локациях произошел сильный пожар. Об этом во вторник, 14 июля, сообщили в нескольких местных СМИ.
По данным главы города Виталия Кличко, на данный момент сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия возгорания. В некоторых изданиях также публикуют кадры дыма в небе, передает ТАСС.
В Минобороны России заявили, что ночью российские войска нанесли групповые удары по объектам военной инфраструктуры в Киеве. В результате поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и БПЛА.
Кроме того, 6 июля в городе Вишневое Киевской области открыли пункты эвакуации после серии взрывов. Власти предупредили жителей об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов и призвали не выходить на улицу.
В тот день ВС РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Операция стала ответом на атаки, которые украинские войска совершали по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.