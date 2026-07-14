Трамп прокомментировал слухи, что за смертью Грэма* стоит Россия

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что сенатор Линдси Грэм*, умерший 11 июля, страдал от серьезных проблем со здоровьем, унаследованных от отца. Комментируя конспирологические теории, включая домыслы о возможной причастности России к смерти политика, Трамп отметил, что, хотя и хотел бы согласиться с ними, на самом деле у Грэма* были тяжелые проблемы.