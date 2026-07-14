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Трамп прокомментировал слухи, что за смертью Грэма* стоит Россия

Трамп отверг версию о причастности России к смерти Грэма*

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что сенатор Линдси Грэм*, умерший 11 июля, страдал от серьезных проблем со здоровьем, унаследованных от отца. Комментируя конспирологические теории, включая домыслы о возможной причастности России к смерти политика, Трамп отметил, что, хотя и хотел бы согласиться с ними, на самом деле у Грэма* были тяжелые проблемы.

Американский лидер напомнил, что отец сенатора умер примерно в том же возрасте от осложнений болезней сердца.

«У него [Грэма* — прим. ред.] имелись глубоко скрытые проблемы, которые было нелегко выявить», — сказал хозяин Белого дома.

Грэм* ушел из жизни 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. По предварительным данным, причиной смерти сенатора стали осложнения сердечно-сосудистого заболевания. 9 июля республиканцу исполнился 71 год. Грэм* неоднократно призывал к ужесточению давления на Москву и выступал за продолжение конфликта на Украине.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что кончина сенатора Грэма* нанесла репутационный урон Киеву и стала очередным подтверждением так называемого «проклятия Зеленского».

*Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

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