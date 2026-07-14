Суперкубок России по футболу доставили в Нижний Новгород

Трофей Суперкубка России по футболу уже успел «попутешествовать» по Нижнему Новгороду — и показал себя в самых узнаваемых местах города. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
В его экскурсионной программе отметились Нижегородский Кремль с фуникулёром, живописная Нижневолжская набережная, величественная Чкаловская лестница и знаковая Стрелка.
Прогулка продолжилась в парке 800‑летия Нижнего Новгорода на набережной Фёдоровского, в креативном пространстве ЦЕХ, а также на борту яхты, курсировавшей по Волге. Маршрут включал и прогулку по Большой Покровской — с остановкой у здания Госбанка, и визит на стадион на Стрелке, где вскоре развернётся главное футбольное событие лета.
Теперь кубок вернётся в город в компании звёзд отечественного футбола — легенд российского спорта, в прошлом защищавших цвета сборной и клубов‑участников Суперкубка: Алексея Игонина и Дениса Глушакова. 16 июля маршрут проляжет в Семёнов: гости посетят знаменитое предприятие «Хохломская роспись».
17 июля программа станет по-настоящему народной: в Парке 800‑летия, у Чкаловской лестницы и на других городских площадках пройдут встречи с болельщиками, автограф‑ и фотосессии. К амбассадорам РФС присоединятся ещё несколько известных футболистов — Ари, Юрий Жирков и Роман Широков.
Следить за передвижениями трофея и обновлениями расписания можно на официальном сайте РФС и в его соцсетях.
В день матча, 18 июля, на площади возле стадиона развернётся масштабный фестиваль болельщиков. Гостей ждут более 50 активностей: автографы от футбольных звёзд, совместные мини‑матчи, конкурсы, розыгрыши и продажа атрибутики. Главное противостояние лета — встреча «Зенита» и «Спартака» — состоится на стадионе 18 июля.