Суперкубок России по футболу доставили в Нижний Новгород

Прогулка продолжилась в парке 800‑летия Нижнего Новгорода на набережной Фёдоровского, в креативном пространстве ЦЕХ, а также на борту яхты, курсировавшей по Волге. Маршрут включал и прогулку по Большой Покровской — с остановкой у здания Госбанка, и визит на стадион на Стрелке, где вскоре развернётся главное футбольное событие лета.