Топливный кризис в Новосибирской области может затянуться до октября

В Новосибирске глава Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков дал прогноз по топливному кризису. В интервью Сиб.фм он предположил, что ситуация полностью нормализуется не раньше октября. Эксперт выделил три ключевых условия для стабилизации рынка.
«Первое, кризис закончится после того, как будет закончена уборка урожая. Второе, когда наши НПЗ будут выдавать такое количество топлива, которое необходимо для внутреннего потребления. Третье, когда власти смогут осуществить защиту перерабатывающих заводов от атак БПЛА», — заявил эксперт.
По словам Ашуркова, именно эти три фактора определят, когда рынок вернётся к стабильной работе. Эксперт считает, что это вполне может затянуться до октября.
По данным нескольких собеседников Сиб.фм, полное восстановление Омского НПЗ после атак беспилотников с высокой долей вероятности завершится в сентябре.