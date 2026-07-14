Водители подрались в очереди на АЗС в Красноярске (видео)

На опубликованных в сети кадрах с камеры наблюдения действительно видно, как водитель минивэна сначала встает в очередь справа, но затем почему-то пытается перестроиться в другую. Вероятно, это и не понравилось мужчине на седане, который после разборок уехал даже не заправившись.