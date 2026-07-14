Водители подрались в очереди на АЗС в Красноярске (видео)

Все случилось 13 июля около полуночи. Со слов очевидцев, один из водителей попытался заехать на АЗС в обход очереди, из-за чего между ним и другим мужчиной возникла словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство.
На опубликованных в сети кадрах с камеры наблюдения действительно видно, как водитель минивэна сначала встает в очередь справа, но затем почему-то пытается перестроиться в другую. Вероятно, это и не понравилось мужчине на седане, который после разборок уехал даже не заправившись.