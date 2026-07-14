Фиктивной жене погибшего на СВО волжанина придется вернуть все выплаты

Волжский городской суд признал фиктивным брак с участником СВО, погибшим в ходе боевых действий. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, тревогу забила мать 49-летнего мужчины, который, как выяснилось, сразу после заключения контракта зарегистрировал брак с 51-летней местной жительницей. Однако пенсионерка уверяла, что ее сын не собирался создавать семью. А его так называемая супруга никому из родственников не знакома. Опрошенные свидетели — близкие, соседи, знакомые также опровергли факт семейных отношений их родственника с неизвестной женщиной.