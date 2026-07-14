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15% жителей Нижнего Новгорода готовы уволиться вслед за своим начальником

Большинство горожан выражают противоположную позицию.

Источник: Живем в Нижнем

15% нижегородцев заявили о своей готовности покинуть компанию при увольнении прямого начальника. Вслед за руководителем однозначно пойдут 3% горожан, еще 12% — сделают это с большой вероятностью. Об этом сообщили эксперты SuperJob по результатам опроса.

Большинство горожан — 85% — занимают противоположную позицию. 47% жителей скорее останутся на своем месте, а 38% точно не уйдут из организации.

Чаще других об уходе вслед за руководителем говорят нижегородцы моложе 35 лет, а также горожане с зарплатой ниже 100 тысяч рублей и больше 150 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что нижегородцы составили рейтинг профессий с самыми завышенными зарплатами.