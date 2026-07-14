Дмитрий Колдун опубликовал редкое фото с супругой и повзрослевшими детьми

Певец Дмитрий Колдун опубликовал семейные фотографии с отдыха в Турции. На снимках артист позирует вместе с супругой Викторией Хамицкой, сыном и дочерью на фоне морского побережья.
Для отпуска семья выбрала сдержанные образы: Колдун и его сын появились в черных рубашках и шортах, Виктория надела черный сарафан, а дочь артиста позировала в светлом платье.
Пара познакомилась в школьные годы, однако в начале их общения девушка встречалась с одноклассником будущего певца. Позже они стали чаще видеться, а Колдун специально приглашал ее на свои выступления, чтобы проводить больше времени вместе.
Пара поженилась спустя десять лет отношений по инициативе Виктории. Артист ранее признавался, что не придавал большого значения официальному браку и даже не носит обручальное кольцо.
Ранее актриса Елизавета Боярская впервые за долгое время показала поклонникам одного из сыновей. Артистка поделилась кадрами с младшим ребенком — восьмилетним Григорием. На видео она показала семейную экологическую традицию. Уже несколько лет Боярская вместе с супругом Максимом Матвеевым поддерживает идею осознанного потребления и старается прививать детям бережное отношение к окружающей среде.