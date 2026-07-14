Омская область стала лидером рейтинга по внедрению экспортного стандарта

Региональный экспортный стандарт 3.0 включает 15 инструментов поддержки — от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом. Он помогает регионам создавать единые правила для бизнеса, раскрывать экспортный потенциал и увеличивать несырьевой экспорт. По итогам шести месяцев 2026 года в первую десятку также вошли Москва, Воронежская, Свердловская, Ростовская, Липецкая и Саратовская области, Чечня, Кабардино-Балкария и Алтайский край.