Омская область стала лидером рейтинга по внедрению экспортного стандарта

Первое место среди всех субъектов РФ в рейтинге по внедрению регионального экспортного стандарта 3.0 заняла Омская область. Такая работа проводится по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.
Региональный экспортный стандарт 3.0 включает 15 инструментов поддержки — от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом. Он помогает регионам создавать единые правила для бизнеса, раскрывать экспортный потенциал и увеличивать несырьевой экспорт. По итогам шести месяцев 2026 года в первую десятку также вошли Москва, Воронежская, Свердловская, Ростовская, Липецкая и Саратовская области, Чечня, Кабардино-Балкария и Алтайский край.
«Первое место Омской области в рейтинге — результат системной работы по созданию комфортных условий для экспортеров. Мы решаем задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным: последовательно выстраиваем прозрачные правила взаимодействия, сопровождаем каждый проект и видим реальную отдачу. Наша задача — и дальше помогать бизнесу выходить на новые рынки и наращивать поставки», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.