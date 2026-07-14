Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область стала лидером рейтинга по внедрению экспортного стандарта

Он включает 15 инструментов поддержки — от стратегического планирования до продвижения продукции за рубежом.

Источник: Национальные проекты России

Первое место среди всех субъектов РФ в рейтинге по внедрению регионального экспортного стандарта 3.0 заняла Омская область. Такая работа проводится по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в правительстве региона.

Региональный экспортный стандарт 3.0 включает 15 инструментов поддержки — от стратегического планирования и подготовки кадров до развития инфраструктуры и продвижения продукции за рубежом. Он помогает регионам создавать единые правила для бизнеса, раскрывать экспортный потенциал и увеличивать несырьевой экспорт. По итогам шести месяцев 2026 года в первую десятку также вошли Москва, Воронежская, Свердловская, Ростовская, Липецкая и Саратовская области, Чечня, Кабардино-Балкария и Алтайский край.

«Первое место Омской области в рейтинге — результат системной работы по созданию комфортных условий для экспортеров. Мы решаем задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным: последовательно выстраиваем прозрачные правила взаимодействия, сопровождаем каждый проект и видим реальную отдачу. Наша задача — и дальше помогать бизнесу выходить на новые рынки и наращивать поставки», — подчеркнул губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.