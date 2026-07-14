Ушла из жизни олимпийская чемпионка из Башкирии Галина Куклева

Сегодня российский спорт понес тяжелую утрату. В ночь на 14 июля на 54-м году ушла из жизни олимпийская чемпионка по биатлону из Ишимбая Галина Куклева. Скорбную весть сообщил вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов.
Свой спортивный путь Галина Куклева начала в родном Ишимбае под руководством тренера Владимира Новожилова. Именно здесь были сделаны первые шаги к большим победам, которые впоследствии принесли спортсменке мировое признание. Уроженка Ишимбая стала единственной обладательницей золотой олимпийской медали в Нагано среди представителей российской сборной. Награда высшей пробы ей досталась в спринтерской гонке на 7,5 км в драматической и острой борьбе с немецкой спортсменкой Уши Дизль.
Также Куклева в составе эстафетной команды с Ольгой Мельник и Альбиной Ахатовой завоевала «серебро». Всем троим за высокие спортивные результаты было присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России».
Также в копилке Галины Куклевой есть эстафетная «бронза» Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.
Галина Куклева навсегда вписала свое имя в историю отечественного биатлона. Ее достижения, преданность спорту и вклад в воспитание молодых спортсменов останутся примером для многих поколений. Выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и ценил Галину Алексеевну. Светлая память.
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