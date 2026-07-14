Ушла из жизни олимпийская чемпионка из Башкирии Галина Куклева

Свой спортивный путь Галина Куклева начала в родном Ишимбае под руководством тренера Владимира Новожилова. Именно здесь были сделаны первые шаги к большим победам, которые впоследствии принесли спортсменке мировое признание. Уроженка Ишимбая стала единственной обладательницей золотой олимпийской медали в Нагано среди представителей российской сборной. Награда высшей пробы ей досталась в спринтерской гонке на 7,5 км в драматической и острой борьбе с немецкой спортсменкой Уши Дизль.