Детский омбудсмен России предложила законодательно закрепить понятие травли

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала правительству нормативно закрепить понятие травли, и создать систему сбора статистики по таким случаям в образовательных учреждениях. Об этом она заявила в своём докладе по итогам деятельности за 2025 год, сообщает во вторник, 14 июля, Интерфакс.