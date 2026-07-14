Певица Ольга Бузова рассказала, что все еще восстанавливается после травмы ноги

— Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссерской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все сто процентов. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость, — цитирует ее KP.ru.