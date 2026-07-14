Певица Ольга Бузова рассказала, что все еще восстанавливается после травмы ноги

Российская певица Ольга Бузова продолжает восстанавливаться после операции на ноге. Несмотря на длительную реабилитацию, артистка активно выступает на сцене и вернулась к работе.
Сейчас исполнительница постепенно отказывается от костылей. Кроме того, перед концертами она надевает специальный фиксатор для колена и скрывает его под широкими брюками.
При этом на одном из недавних выступлений, как заметили фанаты певицы, танцоры регулярно поднимали Бузову на руки. Многие предположили, что это связано с травмой, однако артистка опровергла подобные слухи.
— Танцоры иногда меня поднимают, выносят, но это всего лишь элемент режиссерской задумки. Вы же знаете, что сцена лечит артиста на все сто процентов. Когда моя нога касается сцены, я перестаю чувствовать и боль, и усталость, — цитирует ее KP.ru.
12 июня Ольга Бузова упала в душе и сильно повредила ногу, после чего ее увезли из дома на скорой помощи — артистка опубликовала в личном блоге фото из машины с окровавленной ногой.
23 июня певицу выписали из больницы после госпитализации с серьезной травмой ноги. 2 июля Бузова рассказывала, что перестала использовать костыли спустя две недели после перенесенной операции на ноге.