В Минпросвещения рассказали, почему детей могут не взять в 10-й класс

Министерство просвещения РФ опубликовало официальные разъяснения по поводу зачисления учеников в старшие классы средней школы. Ведомство уточнило, что образовательные учреждения вправе не принять девятиклассника, если на выбранное направление обучения отсутствуют вакантные места либо абитуриент не справился с конкурсным испытанием.
Как пояснили в пресс-службе министерства, именно дефицит свободных позиций в классе становится главным формальным основанием для отказа. В ситуации, когда школа не может предоставить место или ребёнок не набрал проходной балл по итогам отбора, родителям рекомендуется подать обращение в муниципальный или региональный департамент образования — специалисты помогут найти альтернативный вариант.
При этом в ведомстве подчеркнули, что отказ в зачислении в специализированный класс не оставляет подростка без возможности продолжить учёбу. Школа обязана предложить кандидату место в универсальной группе внутри того же учебного заведения либо направить его в другую близлежащую школу, где такие классы сохранены. Соблюдение этого права контролируют сразу три инстанции — Минпросвещения, Генпрокуратура и Госдума.
Обострение ситуации вокруг перехода в 10-й класс связывают с повсеместным введением индивидуального конкурсного отбора и одновременным уменьшением числа обычных общеобразовательных классов в пользу узкопрофильных. Всё чаще школы отклоняют заявления из-за нехватки мест или неудачного тестирования, что заставляет родителей активно добиваться справедливого решения через управленческие структуры и отстаивать право детей на полное среднее образование.
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