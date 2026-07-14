В Минпросвещения рассказали, почему детей могут не взять в 10-й класс

При этом в ведомстве подчеркнули, что отказ в зачислении в специализированный класс не оставляет подростка без возможности продолжить учёбу. Школа обязана предложить кандидату место в универсальной группе внутри того же учебного заведения либо направить его в другую близлежащую школу, где такие классы сохранены. Соблюдение этого права контролируют сразу три инстанции — Минпросвещения, Генпрокуратура и Госдума.