Белый дом пообещал разобрать МУС по кирпичику: США обвинили организацию в работе на «левых»

Недовольство администрации этим институтом возникло еще во время первого срока Трампа из-за попыток Гааги расследовать действия военных США в Афганистане. Сейчас Госдепартамент перешел к тотальной кампании, пригрозив странам сокращением помощи в случае отказа выйти из состава МУС.