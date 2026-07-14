Белый дом пообещал разобрать МУС по кирпичику: США обвинили организацию в работе на «левых»

Власти США официально заявили о намерении добиваться роспуска Международного уголовного суда. Госсекретарь Марко Рубио назвал эту организацию инструментом давления на Америку и призвал союзников присоединиться к Вашингтону в этой борьбе. Его слова приводит CNN.
Американский дипломат обвинил МУС в ведении «войны» против Соединенных Штатов с помощью юридических механизмов. Он подчеркнул, что суд управляется сетью левых организаций и недружественных режимов.
Недовольство администрации этим институтом возникло еще во время первого срока Трампа из-за попыток Гааги расследовать действия военных США в Афганистане. Сейчас Госдепартамент перешел к тотальной кампании, пригрозив странам сокращением помощи в случае отказа выйти из состава МУС.
Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что теперь под пристальным контролем окажутся государства, которые не признают полномочия суда, но рассчитывают на американскую поддержку. Рубио пообещал разрушать эту структуру «по кирпичику», используя визовые запреты, отзыв виз и ужесточение санкций.
Напомним, что ещё в 2025 году президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда. Американский лидер считает неправомерными ряд решений МУС в отношении США и союзников.