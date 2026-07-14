Цены на бензин в Новосибирской области достигли 190 рублей за литр

Анализ данных Росстата за последнее десятилетие, проведенный изданием «Сиб.фм», показывает, что рост цен на топливо трансформировался из плавной индексации в полноценный экономический шок.
Если в 2016 году литр АИ-92 стоил около 35 рублей, а АИ-95 — 38 рублей, то к 2024 году официальные цены преодолели отметки в 55 и 60 рублей соответственно.
В 2026 году, согласно статистике, средняя цена по стране достигла 68 рублей за АИ-92 и 97 рублей за АИ-95. Однако в Новосибирской области реальность оказалась гораздо суровее: на некоторых АЗС стоимость литра взлетала до 140−190 рублей.