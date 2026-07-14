У «Роева ручья» в Красноярске появился суслик-разметчик

Фигурку назвали Арунасом в честь Арунаса Лаумакиса, известного сотрудника одной из дорожных компаний региона. Автором работы стал красноярский скульптор Андрей Кошелев. По его словам, новый суслик получился спокойным, сосредоточенным, немного педантичным и таким же обаятельным, как его бронзовые «сородичи».