У «Роева ручья» в Красноярске появился суслик-разметчик

Около красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» появилась новая мини-скульптура суслика. На этот раз бронзовый зверек стал разметчиком.
Фигурку назвали Арунасом в честь Арунаса Лаумакиса, известного сотрудника одной из дорожных компаний региона. Автором работы стал красноярский скульптор Андрей Кошелев. По его словам, новый суслик получился спокойным, сосредоточенным, немного педантичным и таким же обаятельным, как его бронзовые «сородичи».
Миниатюрные суслики Андрея Кошелева уже стали отдельной городской серией. По легенде, они «сбежали» с острова Татышев и поселились в разных знаковых местах Красноярска. Изначально речь шла о 10 фигурках, но позже их стало больше.